Trattori | ' oggi in Vaticano per Angelus | benedizione ci aiuterà'

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Con questapotremmo trovare la forza per vincere la partita": è quanto scrivono le organizzazioni di protesta deiche al momento sono già a Piazza Pio XII, in, in attesa dell'del Papa. "Con grande sorpresaabbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa - scrivono in un messaggio - con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2! Siete tutti invitati senza bandiere né, ci ritroveremo verso le ore 10:00 in piazza San Pietro". "Capiamo che il tempo per l'organizzazione" dell'evento "è molto ristretto però - aggiungono - questo è un invito che capita solo una volta nella vita, vi aspettiamo numerosi!".

Pesticidi, emissioni, ripristino degli ecosistemi: il destino incerto del Green Deal dopo le proteste dei trattori: Il Green Deal è stato svelato per la prima volta nel 2019 e ad oggi rappresenta un pachiderma ... Il dossier potrebbe finire in aula a marzo, ma la protesta dei trattori potrebbe convincere i vertici Ue ...