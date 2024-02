Trattasi della prima It Bag disegnata da Sabato De Sarno Che già ci sogniamo anche di Notte

Questa voce include tre liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale. In questa lista sono presenti anche le stime del PIL mondiale e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), nonché il PIL aggregato di 3 gruppi di Paesi: l'Unione Europea, i Paesi che adottano l'euro e le maggiori economie mondiali (i paesi del G7).

Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno Stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.

I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi. Le informazioni provengono da: