Transizione ecologica | Urso | “Sostenibilità ambientale non renda l’Europa un deserto industriale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) “È importante che lache noi dobbiamo perseguire in Europa, deve essere compatibile con lasociale edelle imprese e del lavoro europeo. Altrimentisi trasforma in un museo a cielo aperto, in un”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine dell’inaugurazione del Micam 2024 a Rho Fieramilano. “Io credo che finalmente l’Ue si sia resa conto che occorre cambiare l’agricoltura e l’industria europea, anche per rendere il nostro continente autonomo sul piano strategico – ha aggiunto – perché il mondo che ci circonda, dopo la pandemia e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, ci fa comprendere quanto sia importante perseguire l’autonomia ...