Tragico crollo di Firenze | nel perugino la famiglia di una delle vittime

(Di domenica 18 febbraio 2024) Perugia, 18 febbraio 2024 – Avrebbe vissuto , in passato, a Foligno, uno degli operai morti a, nelnel cantiere dell’Esselunga. Taoufik Haidar, 43 anni, ora residente a Bergamo, si sarebbe trasferito in Lombardia dopo aver abitato in Umbria. Dalsono partiti in direzione dila sorella e il nipote della vittima, per riconoscere la salma dell’uomo. Il riconoscimento dovrebbe avvenire, però, non prima di domani. Sono in corso accertamenti da parte della Questura e della Prefettura sull’effettivo luogo di residenza dell’operaio. Nel, sono morti altri tre lavoratori, Mohamed El Farhane, di 24 anni, Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, e Luigi Coclite di 60 anni. Altri tre operai sono rimasti feriti e si trovano, al momento, ricoverati. Un altro operaio, dichiarato ...