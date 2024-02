Tragedia Firenze | si cerca quinto corpo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 10.15 Proseguono le ricerche dell'ultimo operaio disperso nel crollo del cantiere di un supermercato,a.Nella notte si è lavorato alla messa in sicurezza del cantiere,dove c'è rischio per il cumulo di grandi travi di cemento venute giù nel cedimento. I VdF scavano tra le macerie ininterrotamente da 48 ore. Quattro i corpi recuperati finora,tre i feriti, di cui uno in gravi condizioni. Siiloperaio sotto le macerie. Il cantiere dove venerdì scorso è avvenuta laè sotto sequestro.