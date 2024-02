Traffico Roma del 18-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Luceverdementre fatti dalla redazione code per incidente lungo la carreggiata interna del raccordo tra via della Magliana in Montespaccato in carreggiata esterna code a tratti tra la Pontina è la Tuscolanaintenso sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo versosulla diramazioneSud a Code da Tor Vergata raccordo code a tratti sullaFiumicino tra il bivio per Civitavecchia il raccordo In quest’ultima direzione rallentamenti per ilintenso sulla Pontina versotra Pomezia e Spinaceto per lavori auto in coda sulla Salaria all’altezza di Settebagni in direzione del centro sulla Colomboin coda tra via di Casal Palocco e via di Mezzocammino in direzione dell’EUR ...