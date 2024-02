Traffico Roma del 18-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso è rallentato sulla A1Napoli tra Colleferro e la diramazioneSud a versoanche sulla diramazionenord si procede tra Castelnuovo di Porto è il raccordo In quest’ultima direzione sul raccordo abbiamo code lungo la carreggiata interna tra la cassa e la Salaria È tra la Casilina e l’ardeatina sempre interna incidente Concorde Aurelia in Montespaccato file anche in esterna tra la Pontina è la Tuscolana nel tratto segnalato un incidenteintenso sull’ostiense sulla via del mare in particolare si procede in coda tra Ostia e Ostia antica e tra ciglia e il raccordo Ila tutto in quest’ultima direzione per incidente code sulla Nomentana all’altezza del raccordo verso il centro ti rallenta per ...