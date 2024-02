Traffico Roma del 18-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Luceverdementre Ma ti dà la redazione per un incidente avvenuto nelle scorse ore è ancora code sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria direzione San Giovanni a causa di un veicolo in panne sul tratto Urbano della A24 si procede in coda da via Fiorentini alla tangenziale auto in coda lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Pontina è la Piane strato segnalato un incidenteintenso è rallentato sulla diramazionenord tra Settebagni raccordo In quest’ultima direzione sulla Salaria per lavori code l’altezza di Settebagni versocode sulla via del mare sull’ostiense tra Ostia e Ostia Antica versoè più altre cose tra Acilia e Vitinia auto incolonnate sulla Colombo tra Casal Palocco e via di Mezzocammino In quest’ultima direzione si rallenta sulla Pontina tra ...