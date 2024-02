Traffico Roma del 18-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ancora molto ilin uscita dal Foro Italico Al termine dell’incontro Lazio Bologna auto in coda sulla tangenziale Tra Corso Francia e viale della Moschea lezione San Giovanni dove è segnalato anche un incidente incolonnamenti su via dei Campi Sportivi in direzione della tangenzialein coda e anche sulla Flaminia verso il rapporto è sul lungotevere in direzione di via Campi Sportivi auto in code sul Ostiense per un incidente all’altezza di Vitinia in direzione del centro incidente e disagi anche sulla via del mare nei pressi di via di Castel Fusano direzione Ostia si rallenta per incidente anche sulla Bufalotta incrocio con via Elias Canetti a Tor Sapienza si festeggia il carnevale fino alle 20 chiuse alPiazza Cesare De Cupis viale Filippo De Pisis e via ...