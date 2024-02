Traffico Roma del 18-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto in via Labicanarallentato per un incidente nei pressi di Piazza del Colosseo attenzione un altro incidente in via Aurelia altezza raccordo in uscita da si è concluso il mezzo e Lazio Bologna non si escludono rallentamenti sulle strade attorno al Foro Italico e sulla tangenziale per i maggiori spostamenti in uscita dallo stadio dalle 15 sfilata in centro con partenza da Piazza dell’esquilino e arrivo a via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour è Largo Corrado Ricci possibili ripercussioni altermine della manifestazione previsto per le 18 a Tor Sapienza si festeggia il carnevale fino alle 20 chiuse alPiazza Cesare De Cupis viale Filippo De Pisis e via Giuseppe Rosati deviato il trasporto pubblico i dettagli di queste di altre notizie sul sito ...