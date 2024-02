Traffico Roma del 18-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio code per incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra lo svincolo di Tor Bella Monaca è quello per la Tiburtina dobbiamo code anche in carreggiata interna tra la Prenestina e l’abbiaintenso anche sulle strade intorno allo stadio Olimpico dove dalle 12:30 la Lazio incontra il Bologna si sta in fila sulla tangenziale all’altezza della via Salaria direzione Stadio Olimpico code per incidente esulla via Flaminia all’altezza di via dei Due Ponti verso centro diverse le manifestazioni in programma anche nel pomeriggio per il capodanno cinese dalle 16 corteo da Piazza Vittorio diverse le linee bus deviate dalle 15 alle 18 altro corteo in centro con partenza da Piazza dell’esquilino e arrivo in via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour è Largo Corrado ...