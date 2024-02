Traffico Roma del 18-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati si mantiene scorrevole la circolazione lungo le strade dia Trastevere fino alle 13 manifestazione in via Emilio Morosini possibili le ripercussioni alin tutta la zona intanto a Tor Vergata in svolgimento della manifestazione sportiva 10 miglia fino alle 13 Restano chiuse algomma soltanto il passaggio degli Atleti di diverse strade del quartiere L’arrivo è previsto in via Guido Carli alle 12:30 invece all’Olimpico la Lazio ospiterà il Bologna consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico dalle 15 alle 18 invece sfilata in centro con partenza da Piazza dell’esquilino e arrivo in via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour il Largo Corrado Ricci possibili le ripercussioni aldalle 14 alle 20 invece si ...