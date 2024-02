Torretta | sfregiato dalla gang di ragazzine | nuove segnalazioni e il quartiere si organizza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano, 19 febbraio 2024 – Una terra di confine tra la periferia e hinterland, incastrata tra la Barona e il Naviglio Pavese. È il, che a ondate si trasforma in un punto d’approdo di gruppi di ragazzi, alcuni in arrivo dai paesi vicini. E non ci sarebbe nulla di male “se non aggredissero nessuno e non causassero danni. Purtroppo non è così", sottolinea più di un abitante. L’episodio più grave è quello raccontato ieri su queste pagine: Alessandro Anaclerio, di 31 anni, è statolo scorso 28 dicembre da una babydiche lo hanno accerchiato una volta sceso dal bus 59 in via Donna Prassede. "Un fatto che ci ha sconvolti". Ma c’è un’altra segnalazione, risalente a un mese fa: sulla social street, pagina Facebook, “Quartieri Donna Prassede, ...