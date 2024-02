Torres-Perugia 1-0 | niente da fare per il Grifo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 –daper il. Ilporta a casa un’altra vittoria battendo in casa ilper 1-0 nell’ottava giornata del girone di ritorno. Decisivo un rigore di Diakite. Tabellino(3-4-1-2): Garau; Siniega, Idda, Dametto; Zecca (90’ Pinna), Cester, Giorico, Zambataro; Mastinu (78’ Masala); Scotto (60’ Ruocco) , Diakitè Allenatore: Protti 6,5(3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco (80’Polizzi); Paz (90’ Cudrig), Iannoni (80’ Matos), Torrasi (81’ Giunti), Kouan, Lisi (70’ Cancellieri); Sylla, Seghetti Allenatore: Formisano Marcatori: 77’ Diakitè su rigore Ammoniti: Iannoni (Per), Diakite (Tor), Torrasi (Per), Zecca (Tor), Idda (Tor), Kouan (Per), Sylla (Per), Adamonis (Per) Arbitro: ...