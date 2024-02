Torremaggiore | “Carnevalmente” | successo Conclusione nei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 18 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Si è conclusa con unstraordinario la seconda edizione di-Torremagia di Carnevale. L’iniziativa che ha attirato dal circondario una folla entusiasta, ha dato vita ad un’atmosfera gioiosa nel centro di. Il Sindaco Emilio Di Pumpo, esprimendo la sua soddisfazione per l’evento, ha dichiarato: “Il Carnevale diha superato ogni aspettativa, unendo la comunità in un’esplosione di colori, musica e allegria. È stata un’occasione straordinaria per celebrare la nostra tradizione e accogliere visitatori da ogni parte. Quest’anno si sono uniti a noi anche carri provenienti da Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia. Ringrazio le scuole e tutti coloro che hanno contribuito al ...