Torna protagonista in prima serata su Rai 1 il giornalista Saverio Lamanna | che in questa nuova stagione deve affrontare quattro nuovi casi di omicidio Tra suspense e sentimenti e paesaggi da sogno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 18 febbraio 2024)a Màkari. Da stasera su Rai 1 va in onda la terzadella serie ambientata in Sicilia che vedeClaudio Gioè nei panni di un personaggio con cui ha molti aspetti in comune. La secondadi Màkari era andata in onda nel mese di febbraio 2022. Da oggi, domenica 18 febbraio 2024, le nuove puntate vedono impegnati alla regia Monica Vullo e Riccardo Mosca. Màkari è tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio ed è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay Màkari, le ragioni di un successo Màkari è il luogo dell’anima, del, della bellezza ma anche della realtà perché esiste. Racconta ...