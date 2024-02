Torino | Cairo stufo di Juric | i nomi per il possibile sostituto

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le possibili scelte di Urbano, presidente del, in caso di esonero di Ivan. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la convivenza tra Urbanoe Ivansarebbe sempre più difficile. L’allenatore dovrebbe lasciare al termine della stagione, con il presidente delche sta già valutando iper sostituirlo. I principali candidati sarebbero Gennaro Gattuso e Paolo Vanoli. Sullo sfondo ci sono anche Raffaele Palladino e Igor Tudor, ma questi sono più complicati per via della forte concorrenza.

“Il contratto di Juric? Non me ne frega più un ca…o: abbiamo parlato, riparlato, ora basta e l’obiettivo è fare questo campionato”: il presidente ... (sportface)

Urbano Roberto Agostino Cairo (Milano, 21 maggio 1957) è un imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club, Cairo Communication e di RCS MediaGroup (di cui è anche amministratore delegato).

Cairo - Juric nervi tesi, botta e risposta tra rinnovo e futuro: In casa Torino le acque sono agitate nonostante la vittoria contro il Lecce: a far parlare è la situazione tra Cairo e Juric In casa Torino le acque sono agitate nonostante la vittoria contro il Lecce: a far parlare è la situazione tra Cairo e Juric. Tra rinnovo e futuro le parole a distanza tra ...

Contatto in area tra il portiere e Piccoli: revisione al monitor la strada migliore, ma ignorata: ... TuttoSport che è giornale di Torino relega il richiamo esplicito all'episodio a un virgolettato di ... Strano, vero La Gazzetta dello Sport (Gruppo Rcs, di cui è amministratore delegato Cairo, patron ...

Torino - Lecce e parole al seguito: Però Cairo, che compare sempre piu in TV, come proprietario della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la persona giusta se per il Comune di Torino fosse giunto il tempo per aprire al Toro sull'...