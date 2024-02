Torino | bruciata foto di Meloni e Netanyahu al corteo pro Palestina

Agricoltori in piazza con i trattori : in Francia, in Belgio e, ora, in varie regioni italiani. In Belgio i trattori potrebbero raggiungere anche ... ()

Il presidente del Senato Ignazio La Russa , a quanto si apprende, ha telefonato alla premier Giorgia Meloni per esprimerle la sua vicinanza dopo che ... (quotidiano)

Le notizie di sabato 17 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Onu: «In corso un esodo di sfollati da Rafah verso centro di Gaza». ... (corriere)

Torino (IPA: /to'rino/, ; in piemontese Turin [ty'r], ) è un comune italiano di 844 048 abitanti, capoluogo della regione Piemonte e dell'omonima città metropolitana.

La foto di Meloni bruciata a Torino. Ora lo sciopero "contro il genocidio": E ieri nella sua pagina si potevano vedere proprio le immagini del corteo di Torino.

Corteo pro - Palestina a Torino, i manifestanti bruciano un'immagine di Meloni e Netanyahu - Il: A Torino un corteo di circa 2.000 persone ha attraversato le strade del centro per condannare il "genocidio in corso" a Gaza, come scrivevano i promotori. Alla manifestazione hanno aderito varie sigle, ...

La Russa chiama Meloni, vicinanza per la foto bruciata a Torino: Il presidente del Senato Ignazio La Russa, a quanto si apprende, ha telefonato alla premier Giorgia Meloni per esprimerle la sua vicinanza dopo che oggi a Torino, in un corteo pro Palestina, alcuni manifestanti hanno dato fuoco a una sua gigantografia e a quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La Russa nel corso del colloquio ...