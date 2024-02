Topi | scarafaggi e sporcizia in cucina | ogni settimana chiusi quattro locali

Ilaria Salis racconta le condizioni di vita in carcere in una lunga lettera. Tra le varie cose: “cimici , scarafaggi , topi” Ilaria Salis ha ... (361magazine)

Ilaria Salis ha scritto una lettera per denunciare le condizioni in cui vive nel carcere di Budapest : "Oltre alla cimici, nelle celle e nei ... (ilgiornaleditalia)

La prima stagione di Maledetti scarafaggi è andata in onda in Francia su France 3 dal 6 settembre 1998 all'11 febbraio 1999. In Italia è andata in onda per la prima volta su Italia 1 tra il 2001 e il 2002.

Negati i domiciliari a Filippo Mosca, il ventinovenne nisseno rimane in Romania fra topi e scarafaggi: Celle sovraffollate, piene di topi e scarafaggi, continue situazioni di violenza , dal carcere di Poarta Alba, più volte Mosca ha chiesto aiuto.

Come fa a dormire un soldato dopo una missione di morte: Il quarto è la disumanizzazione, quando le vittime sono chiamate topi, scarafaggi, cancro o malattie. Rappresentarli come non umani fa sì che eliminarli sia una "pulizia" della società, piuttosto che ...

Attivisti invadono e occupano il consolato ungherese di Venezia: 'Ilaria Salis libera subito!': ... che in un memoriale ha rivelato di essere costretta a vivere tra scarafaggi e topi in una situazione di totale degrado igienico. Gli attivisti hanno poi puntato il dito contro Orban , accusato di ...