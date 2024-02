Top&Flop – Napoli-Genoa | Mazzarri in confusione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 febbraio 2024) Top Nelpochi i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nel pareggio 1-1 con il. Mazzocchi, per la grinta con cui si è battuto su ogni pallone della partita e per l’accortezza nella fase difensiva. Kvaratskhelia, perché è l’unico che riesce a creare qualcosa nel deserto azzurro. Ma il top della partita delnon può che non essere l’autore del gol pareggio, Cyril Ngonge. Il belga, e non è la prima volta, entra subito in partita e inizia a creare apprensione nella difesa rossoblù. Segna un gol da attaccante vero, con una brillante finta disorienta i difensori avversari e prima di calciare in porta fa una piroetta beffando il portiere. E, finalmente, arriva il primo gol con ildopo la beffa del gol con il Verona tramutato in autorete. In questomeriterebbe un ...