Thuram | «Noi calciatori possiamo essere d’esempio per i bambini»

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’attaccante dell’Inter Marcusintervistato ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid ha parlato così sul calcio L’attaccantedell’Inter è stato intervistato a “We love football” ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid in vista della sfida di Champions League. LE PAROLE – «Il calcio per me è un gioco, che amavo fare quando ero bimbo perché avevo un sogno di diventare calciatore: fare gol e dare piacere alla gente che viene allo stadio e che ci aiuta a vincere le partite. Il calcio è una scuola di vita perché, stando con i compagni, devo imparare il rispetto e il lavoro di squadra. Penso cheuna buona persona nel calcio ti aiuta auna buona persona fuori. Ioggi sono idoli di molta gente, vuol dire che sono esempi pere adulti e che ...

Giuseppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato dell'approdo di Marcus Thuram all' Inter a parametro zero nell'estate 2023 (pianetamilan)

Marcus Lilian Thuram-Ulien (Parma, 6 agosto 1997) è un calciatore francese, attaccante dell'Inter e della nazionale francese, con cui è diventato vicecampione del mondo nel 2022.

