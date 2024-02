Terzo mandato | Renzi | ‘è solo lotta di potere | Meloni vuole mettere mani sul Veneto’**

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Salvini sta facendo questa battaglia sul terzo, ma in realtà lalesul Veneto,mandare a casa Zaia e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzoma sui rapporti di forza trae Salvini e io non escludo che dopo le europee possano anche litigare”. Così Matteoa margine della presentazione a Venezia del suo libro ‘Palla la centro’. Noi mentre loro litigano sulle poltrone parliamo di industria 4.0, di Jobs act, di come rendere competitive le imprese e di dare una scossa all’Europa perchè se succede che l’Europa si indebolisce, i primi a pagarne le conseguenze sono proprio i lavoratori e le imprese del Veneto ...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Una discussione aperta “senza posizioni cristallizzate” da fare in Direzione e nel confronto con gli amministratori ... (calcioweb.eu)

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Salvini sta facendo questa battaglia sul terzo mandato , ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “C’è una discussione in corso e vediamo quale sarà il punto di caduta domani in Direzione. Spero ci si arrivi”. Così ... ()

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

De Luca, i sindaci si spaccano: "Ha sbagliato", "No, il governo ci chieda scusa": Volano stracci nella chat dell'Anci. Il vice presidente Pelliccia attacca: "Prendiamo le distanze dal governatore. Al ministro avevamo garantito un atteggiamento pacato". E il segretario D'Auria prova ...

Terzo mandato, Follini: 'Vero problema è legge elettorale': 'Non sembra così avvincente, il tema del terzo mandato dei governatori delle regioni. Eppure non andrebbe preso alla leggera. Racchiude in sé, infatti, almeno due chiavi di lettura. La prima verte sui rapporti di forza. La seconda verte sui ...

Terzo mandato, Follini: "Vero problema è legge elettorale": "Non sembra così avvincente, il tema del terzo mandato dei governatori delle regioni. Eppure non andrebbe preso alla leggera. Racchiude in sé, infatti, almeno due chiavi di lettura. La prima verte sui rapporti di forza. La seconda verte sui ...