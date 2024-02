Terzo mandato | documento sindaci Pd | ' tetto anomalia italiana' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Ilè del 15 febbraio, da diversi giorni circola tra iPd. Finora è stato sottoscritto da almeno una trentina di primi cittadini e potrebbe essere presentato come ordine del giorno domani in Direzione. Nel testo si chiede l'eliminazione del vincolo dei due mandati - "una veradell'ordinamento italiano, in quanto è rinvenibile nell'ambito dei Paesi europei solo in Portogallo (tre mandati) e in Polonia" - e di dareai parlamentari dem di sostenere la riforma in Parlamento. In queste ore sono in corso interlocuzioni tra Elly Schlein e gli amministratori Pd, come annunciato ieri al termine della segreteria dem. "Non ci posizione cristallizzate, la discussione è aperta", la linea emersa dalla riunione. L'odg dei, visionato ...