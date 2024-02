Terzo mandato | 30 amministratori del Pd vogliono il superamento del tetto E Schlein apre al dialogo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nel corso della segreteria del Pd, in vista della direzione di domani, Ellyha aperto alla discussione sulper governatori e sindaci di Comuni con più di 15mila abitanti. E intanto circola un documento sottoscritto da una trentina dilocali dem, in cui si chiede la rimozione del limite per i mandati.

Politici compatti, adesione unanime alla manifestazione per Navalny: Il terzo mandato Giù la temperatura anche sul terzo mandato, con Salvini che fa un passo indietro sulla modifica che non aveva l'approvazione degli altri partner in maggioranza. "Non è sicuramente ...

Terzo mandato: fonti Camera, 'no contatti presidenza - governo su inammissibilità odg Costa': Ovviamente non ha fatto eccezione l'odg Costa relativo al terzo mandato. Non c'è stato dunque nessun contatto tra la Presidenza della Camera e il Governo per esprimere l'inammissibilità. E' quanto si ...

Terzo mandato, tensione alle stelle, maggioranza divisa ma si tratta: di ENRICO PIRONDINI Terzo mandato, crescono tensioni e vecchie ruggini. Maggioranza divisa, ma si tratta. La Lega lo vuole, Fratelli d'Italia no. Un bel pasticcio. È scontro Salvini - Meloni. Nodo principale: il Veneto, ...