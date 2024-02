Terza categoria - Risultati | gol e classifiche Atletico Castiglione si riposa La Morianese allunga ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Girone "A": Baston Villa Qrv - New Team 2-3 (Da Prato, Lemmi, Pennucci, doppietta di Lorenzetti), Cascio - Ligacutiglianese 2-2 (Cecchi, Nikolli, doppietta di Petrolini), Lammari - Coreglia 0-1 (M. Cardosi), Lucca Ovest - Sporting Vagli 5-1 (doppiette di Angeli e Bazzucchi, gol di Fioretta e Franchi), Pieve San Paolo - Filicaia Diavoli Rossi 2-2 (Pellegrinetti, D. Friz, G. Mangiò, N. Vannucchi) , Villa Basilica -Fornoli 0-0. La gara tra Securjob enon si è giocata in quanto la formazione del Securjob ha deciso di ritirarsi dal campionato; pertanto il giudice sportivo assegnerà i tre punti alla capolista, che dovrebbe salirà così a quota 41. Classifica:38; Cascio 34; Filicaia Diavoli Rossi, Coreglia, Pieve San Paolo 33; Casciana Poggio 29 *; New Team ...