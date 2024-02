TERZA CATEGORIA Il Bagnolo stende l’Union a domicilio e resta al comando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Continua la marcia della capolistache, nella 18ª giornata, si è imposta nel sentito derby forlivese giocato a San Martino in Strada. Di misura il successo del Bertinoro, quarto, mentre l’Atletic Frampula, terzo in classifica, non va oltre il pareggio a reti bianche. Risultati e marcatori: Union Sammartinese-0-2 (Casamenti, Fagnocchi), Alfero-Panighina 2-0 (Ceccaroni, Melini), Bertinoro-San Carlo 1-0 (Poni), Real Meldola-Torresavio 1-3 (Bussi, Mondardini, Nori, Leonessi), Sporting Valbidente-Atletic Frampula 0-0, e Vallesavio-Piavola 2-2 (2 Casaburri; Dalmeida, Castelletti). Oggi: ArtusiAnna-Predappio. Classifica:37; Alfero 36; Atletic Frampula 34; Bertinoro, Torresavio 32; San Carlo 28; Union Sammartinese 24; Panighina 22, Sporting Valbidente e Real Meldola 21; ArtusiAnna* 16; Predappio* 14; Vallesavio 13; ...