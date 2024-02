Terremoto | forte scossa

(Di domenica 18 febbraio 2024) Unadidi magnitudo 5 si è verificata nei pressi di Balkh, nell’omonima provincia nel nord dell’Afghanistan. Il sisma è stato registrato a una profondità di 10 chilometri, secondo i dati dello United States Geological Survey (USGS). A ottobre una serie di scosse, la piùdi magnitudo 6.3, aveva colpito la provincia occidentale di Herat con un bilancio di circa 1.500 morti e 2.000 feriti, secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite. L'articolo proviene da The Social Post.

Una scossa di magnitudo tra 3.2 e 3.7 di magnitudo è stata avvertita alle 12.49 in provincia di Firenze . A darne notizia è l'Istituto nazionale di ... (fanpage)

Il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della Pianura Padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia centro-settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale e della Germania meridionale. Già tra il 25 e il 27 gennaio 2012 si ebbero in zona fenomeni significativi, ma la prima scossa più forte, di magnitudo 5.9 è stata registrata il 20 maggio 2012 alle ore 04:03:52 ora italiana (02:03:52 UTC), con epicentro nel territorio comunale di Finale Emilia (MO), con ipocentro a una profondità di 6,3 km.

Scossa di terremoto con epicentro in tangenziale: 'E' stata più forte della prima': Due scosse di terremoto nella serata di sabato 17 febbraio nell'area dei Campi Flegrei. La prima di magnitudo 2.7 alle ore 19.09 nel golfo di Napoli con epicentro nelle acque tra Pozzuoli e Bacoli. Coordinate ...

Messico: sisma di magnitudo 5.0 ad Acapulco. Sgombrati edifici ma non ci sono vittime: Paura per un forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 che ha colpito la località turistica di Acapulco, in Messico, lungo la costa del Pacifico. Nella capitale, Città del Messico, è scattato l'allarme: sono ...

Messico, Acapulco: sisma magnitudo 5.0: 3.00 Messico, Acapulco: sisma magnitudo 5.0 Paura per un forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 che ha colpito la località turistica di Acapulco, in Messico, lungo la costa del Pacifico. Nella capitale, Città del Messico, è scattato l'allarme: sono ...