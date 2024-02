Terra amara | anticipazioni dal 19 al 24 febbraio | Fikret si dichiara a Zuleyha

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 18 febbraio 2024)Fekeli troverà finalmente il coraggio dire il suo amore a, come svelano ledal 19 al 24. Intanto, il giovane sequestrerà Abdulkadir e lo condurrà in un capanno nel bosco, dove lo obbligherà a confessare di aver assassinato Ali Rahmet. L'uomo ammetterà le sue responsabilità nel crimine, ma inventerà una scusa per non svelare l'identità di Hakan Gumusoglu., a quel punto, darà fuoco al capanno, ma darà ad Abdulkadir la possibilità di salvarsi lasciandogli un coltellino e lui riuscirà a liberarsi. In seguito, Lutfiye verrà convocata dal sindaco, intenzionato a portare avanti la sua candidatura come membro del consiglio., invece, trascorrerà del tempo con Uzum, alla ...