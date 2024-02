Terra Amara | anticipazioni 19-24 febbraio 2024 | Fikret si dichiara a Zuleyha

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 18 febbraio 2024)Ricatti, manipolazioni e un’inattesazione d’amorenno banco questa settimana a. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 su Canale 5, e in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni sabato e domenica mattina, La5 ripropone la replica della settimana.da lunedì 19 a sabato 24sequestra Abdulkadir Dopo aver detto a Lutfiye che non avrebbe fatto niente ad Abdulkadir,sequestra l’uomo nel sonno e lo porta in un capanno nel bosco. Lì, lo costringe a confessare il motivo dell’omicidio di Fekeli, ma Abdulkadir si ...