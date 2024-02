Tensione Napoli | un azzurro si è scagliato contro Mazzarri | è successo all’intervallo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non si placano le tensioni in casa, dove si sarebbe registrata una lite negli spogliatoi durante il matchil Genoa. Protagonisti,e un calciatore. Non ha lasciato nulla di buono all’ombra del Vesuvio il pari frae Genoa, se non quella sensazione agrodolce di gioia, poi spezzata appena 5 minuti dopo, in seguito alla rete di Ngonge. La situazione azzurra fatica difatti a decollare, con l’ulteriore stop in campionato che potrebbe aver dato la definitiva mazzata agli azzurri sponda rincorsa Champions. Il quarto posto dista infatti 9 punti, che per momento di forma e tensioni interne pesano circa il doppio. Nel frattempo, continuano a crescere le intemperie all’interno dello spogliatoio partenopeo, nella quale sarebbe stata registrata una lite ...