Tennistavolo femminile | l’Italia liquida Cuba per 3-0 ai Mondiali | azzurre in lotta per il secondo posto nel girone

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tuttopronostico a Busan, in Corea del Sud, sede deia squadre 2024 di, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi:, guidata da Elena Timina, nella terza giornata della prima fase a gironiper 3-0 e conferma il momentaneonel Gruppo 5, che varrebbe la qualificazione ai sedicesimi di finale. La numero 1 italiana, Giorgia Piccolin, regola la numero 2 caraibica, Estela Crespo, per 3-1 (11-8, 11-5, 10-12, 14-12), mentre a seguire la numero 2 italiana, Nikoleta Stefanova, rimonta e batte la numero 1na, Daniela Fonseca Carrazana, per 3-1 (8-11, 11-6, 11-3, 11-6), infine nello scontro tra le numero 3 Gaia Monfardini ...

Esordio con sconfitta per l’ Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo . Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per ... (sportface)

Il tennistavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli sport di maggior diffusione nel mondo. Disciplina olimpica dal 1988, è stato inventato nel 1884.

Tennistavolo: Italia femminile battuta 3 - 0 dalla Corea del Sud nell'esordio dei Mondiali a squadre: Esordio con sconfitta per l' Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo . Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per 3 - 0 alle padrone di casa della Corea del Sud, testa di serie del girone. Debora ...

Pink Pong: nome al femminile, per incontro con ping pong, donne ANDOS e non solo: ...quello di venerdì 16 febbraio alle 18.30 organizzato dal Centro Olimpico Tennistavolo Senigallia ... Una serata che si è svolgerà interamente al femminile e che si inserisce nel progetto sociale del ...

Tennistavolo: ottimi risultati per gli atleti dell'Eos Enna ai tornei regionali di qualificazione ai nazionali: ... under 13 e under 15, rispettivamente con Andrea Alongi, Simone Mangione e Riccardo Dipietro, nella gara under 19 Nicola Mangione ha raggiunto il secondo posto e nella gara under 13 femminile, l'...