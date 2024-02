(Di domenica 18 febbraio 2024) Per il ligure primo turno contro l'australiano Purcell. ROMA - E' stato sorteggiato il tabellone del MifelOpen by Telcel Oppo di LosAtp 250 in scena sul duro (con montepremi pari a 1.005.620 dollari) al Cabo Sports Complex, in Messico. Matteoè l'unico italiano al mome

Delray Beach (USA) - Taylor Fritz, prima testa di serie, ha raggiunto Tommy Paul in finale del " Delray Beach Open", Atp 250 da 661.585 dollari in ... (ilgiornaleditalia)

Il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori (due contro due nella specialità del doppio) in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati.

Wta Dubai - Draw: cammini non semplici per Swiatek e Sabalenka: il sorteggio: Due sfide sulla carta abbastanza complicate per le atlete azzurre, che proveranno a dire comunque la loro in un torneo piuttosto duro. Si rivede Paola Badosa, che non ha avuto fortuna in Qatar ...

Tennis: Torneo Los Cabos. Cobolli bene in quali, Arnaldi in main draw: Per il ligure primo turno contro l'australiano Purcell. ROMA - E' stato sorteggiato il tabellone del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo di Los Cabos, torneo Atp 250 in scena sul duro (con montepremi pari a 1.005.620 dollari) al Cabo Sports Complex, in Messico. Matteo Arnaldi è l'unico italiano al momento in ...

Tennis: Torneo Doha. Zeppieri raggiunge Musetti e Sonego in main draw: ... torneo Atp 250, con montepremi complessivo pari a 1.395.8725 dollari, che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il 21enne di Carrara, 26 del ...