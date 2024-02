Tennis | torneo Delray Beach | la finale è Fritz-Paul

(Di domenica 18 febbraio 2024)(USA) - Taylor, prima testa di serie, ha raggiunto Tommyindel "Open", Atp 250 da 661.585 dollari in corso sul cemento delStadium &Center. Lo statunitense, ha battuto il connazionale Marcos Giron, con il punteggio di 7-6(8), 6-2. - F

Eliminate nel turno di qualificazione Cocciaretto, Bronzetti e Errani DUBAI (EMIRATI ARABI) - Jasmine Paolini è l' unica azzurra al via nel "Duty ... (ilgiornaleditalia)

Il pontino è al turno di qualificazione e domani affronterà il bosniaco Dzumhur DOHA (QATAR) - Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono al via nel ... (ilgiornaleditalia)

Il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori (due contro due nella specialità del doppio) in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati.

Sinner numero 3 al mondo: quando lo sarà ufficialmente E Alcaraz (n. 2) è già nel mirino: Ma questa finale a Rotterdam rappresenta anche un nuovo momento storico per il tennis italiano, nuovamente targato Jannik Sinner . Dopo la vittoria in Coppa Davis e il titolo in un torneo del Grande ...

Dentro la crisi di Carlos Alcaraz e Holger Rune: ... Jannik Sinner, ha vinto il suo primo slam e sta giocando il miglior tennis della sua vita. ... S ensazione confermata nel primo torneo dell'anno, a Brisbane, fermato solo in finale da Grigor Dimitrov; ...

Strepitoso Sinner, vola in finale a Rotterdam contro De Minaur: dove e quando vedere la gara: ...tennis italiano verso la direzione di far giocare tanti ragazzi, di essere un esempio. Alla fine tre è solo un numero. Ho alzato il livello in questa semifinale, è stata la miglior partita del torneo.