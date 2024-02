Tennis | Sinner | ‘orgoglioso di come sono riuscito a giocare in questo torneo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Rotterdam, 18 feb. (Adnkronos) – “Alex, affrontarti è sempre difficile”. Con queste parole Jannikha esordito durante la premiazione per il successo nel torneo Atp di Rotterdam, con i complimenti non solo di facciata ad Alex De Minaur, battuto per la settima volta in sette confronti diretti. “E’ bello stare con te, parlare con te e con il tuo team, sei una delle persone più gentili nel circuito. Migliori settimana dopo settimana, ti auguro il meglio per il resto della stagione”, ha sottolineatoche poi parlando del suo torneo ha aggiunto: “abbiamo fatto un bellissimo lavoro con il mio team,orgoglioso diintorneo. Abbiamo avuto momenti difficili ma cercheremo sempre di migliorare ed è questa la ...