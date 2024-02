Tennis | Sinner -de Minaur | dove vedere in tv la finale Atp Rotterdam

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oggi, domenica 18 febbraio, è ladell’ATP 500 Open di. Jannikincontrerà l’australiano Alex dealle 15:30 per aggiudicarsi anche questo il torneo, Australian Open. Dopo la vittoria di ieri contro l’olandese Tallon Griekspoor, il campione italiano è diventato il numero 3 del mondo, scavalcando Daniil Medvedev e avvicinandosi pericolosamente al campione in carica, Novak Djokovi?. EccolaATP-dequesto pomeriggio in tv e streaming.Leggi anche:nella storia: è il numero 3 al mondo. Può diventare il numero 1? Come funziona il ranking Atp Tutto sullaATP di, domenica 18 febbraio 2024 Dopo la 14esima ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

