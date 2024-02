Tennis | Jannik Sinner festeggia all’ATP di Rotterdam | battuto De Minaur 7-5 | 6-4

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non poteva esserci modo migliore per celebrare il nuovo best ranking per. Questo pomeriggio infatti è sceso in campo nella finale del torneo ATP 500 dicontro l’australiano Alex Dee si è imposto in due set andando a conquistare un altro titolo, il secondo di questa stagione dopo gli Australian Open. Continua dunque lo splendido momento di forma dell’altoatesino che ha dimostrato di non aver abbassato la concentrazione, anzi di essersi, se possibile, focalizzato ancora di più verso quelli che sono i suoi prossimi obiettivi. Intanto lui e l’Italiano ancora.non lo ferma più nessuno:De7-5, 6-4 Crediti foto:...