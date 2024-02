Tennis | Atp Rotterdam | Sinner batte De Minaur vince torneo e sale subito al numero 3

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 feb. (Adnkronos) – Non c’è il sei senza il sette. JannikAlex Deper la settima volta su sette incontri, nella finale del’Atp 500 di, e si aggiudica ildiventando già da lunedì3 del mondo.dopo il successo agli Australian Open, ha faticato più di quanto non dicessero i precedenti con l’australiano che rientrerà in top ten con il9 Atp. Perè la 12esima vittoria nel circuito Atp e il secondonel 2024, grazie al successo 7-5, 6-4 in due ore e 5 minuti, sull’australiano, soffrendo ma dimostrando la sua superiorità.e Departono alla pari, corrono molto e si sfidano sui ...

Rotterdam , 18 feb. (Adnkronos) - Non c'è il sei senza il sette. Jannik Sinner batte Alex De Minaur per la settima volta su sette incontri, nella ... (liberoquotidiano)

Non poteva esserci modo migliore per celebrare il nuovo best ranking per Jannik Sinner . Questo pomeriggio infatti è sceso in campo nella finale del ... (metropolitanmagazine)

L'ATP Tour Masters 1000 (precedentemente noto come ATP Championships Series, ATP Super 9, Tennis Masters Series, ATP Masters Series e ATP World Tour Masters 1000) è un circuito annuale di nove tornei tennistici denominati Masters 1000 e riservati agli uomini, regolamentato dall'ATP. I 9 tornei, che si disputano in singolare e in doppio, attribuiscono il maggior numero di punti per la classifica mondiale dei tennisti professionisti (il ranking ATP) e i montepremi più ricchi dopo i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e U.S. Open, controllati dall'ITF) e le ATP Finals.

Sinner, storico trionfo a Rotterdam: è numero 3 del mondo: ...della classifica Atp: supera per soli cinque punti, 8270 contro 8175 Daniil Medvedev. Avesse perso la finale, avrebbe dovuto attendere lunedì 26 febbraio. Risultato storico ufficiale, per il tennis ...

Atp Rotterdam - Sinner non si ferma e vince il 12° titolo in carriera: ko De Minaur: Atp Tennis 'Numero tre Non è la cosa più importante. Voglio essere un esempio per i ragazzi' . Basta questa semplice ma significativa risposta - rilasciata dopo il successo contro Tallon Griekspoor - ...

Sinner da record: trionfa anche a Rotterdam!: Già da lunedì sarà il primo italiano a spingersi così in alto da quando esiste il ranking computerizzato nel tennis maschile, il secondo di sempre dopo Nicola Pietrangeli. Nella finale dell'ATP 500 ...