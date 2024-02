Il piemontese ha ceduto per 7-6 6-1 allo spagnolo, ex numero 1 del ranking Buenos AIRES (ARGENTINA) - Sfuma la prima semifinale in carriera ma esce ... (ilgiornaleditalia)

L'Argentina Open è un torneo di tennis maschile, facente parte dell'ATP Tour, che si svolge a Buenos Aires, Argentina. Si gioca sui campi in terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, nel quartiere di Palermo, generalmente nel mese di febbraio.

Tennis, a Buenos Aires Alcaraz si ferma in semifinale: ... numero 2 del mondo, nell'"IEB+ Argentina Open" (ATP 250 - montepremi 642.6215 dollari) di Buenos Aires, secondo appuntamento del Golden Swing sulla terra battuta sudamericana che si sta avviando ...

Sinner numero 3 al mondo: quando lo sarà ufficialmente E Alcaraz (n. 2) è già nel mirino: Ma questa finale a Rotterdam rappresenta anche un nuovo momento storico per il tennis italiano, ... essendo andato fuori in semifinale a Buenos Aires. La sua cambiale da 1000 punti è pesante, ...

Atp Buenos Aires, Alcaraz eliminato in semifinale da Jarry. Vavassori - Bolelli in finale: Il numero 2 del mondo eliminato in due set dal cileno: niente finale per il campione in carica dell'ATP 250 di Buenos Aires. Nel doppio invece altra finale per Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che battono Barrientos e Matos: dopo la finale degli Australian Open ora un'altra chance per i due tennisi italiani ...