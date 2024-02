Telecamere manomesse e spie in carcere | le mosse degli agenti segreti su Navalny

(Di domenica 18 febbraio 2024) Com'è morto Alexey? È questa la domanda a cui cerca di dare una risposta il Times, che svela come alcunerusse abbiano visitato la prigione pochi giorni prima del decesso del dissidente e oppositore di Vladimir Putin. Glidell'FSB, il servizio di intelligence di Mosca, sono accusati di aver scollegato lea circuito chiuso: gli 007 avrebbero visitato la prigione e proceduto a scollegare e smontare alcune delledi sicurezza e dei dispositivi di ascolto presenti. La visita, che secondo alcuni attivisti sarebbe stata menzionata in un rapporto della sezione locale del Servizio Penitenziario Federale (FSIN), non è stato l'unico evento sospetto legato alla morte del leader dell'opposizione avvenuta venerdì. Altrettanto sorprendente è stata la rapidità con ...

Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent) è un film del 2022 diretto da Tom Gormican. L'opera ha come protagonista Nicolas Cage, il quale porta in scena una versione parodistica di se stesso.

Milano, per i pm 'l'imprenditore è minacciato dai clan', ma per il gip 'argomenti sono scarsi'. Risultato: la 'ndrangheta gli spara contro: Tra il 18 e il 20 ottobre 2019, furono ritrovati colpi d'arma da fuoco esplosi vicino alla sua casa e vennero manomesse le telecamere di sorveglianza. L'11 marzo scorso, nei giorni in cui Imperato ...

'Mezzo milione di euro sepolto in giardino': i maxi - guadagni dell'organizzazione di scommesse clandestine scoperta dalla Finanza: ... con tanto di sala abusiva, telecamere di videosorveglianza, maxischermi, terminali collegati a ... ma piazzava in esercizi di Napoli e provincia anche le slot machine non conformi e manomesse, oppure ...

Arrestato 25enne di Norcia per stupro in piscina a Ponte San Giovanni: Le telecamere interne erano state manomesse da ignoti qualche ora prima. La ragazza ha raccontato nella denuncia di essere stata violentata da due uomini mentre era sdraiata a terra. L'amica ha detto ...