Tech | un raccordo occidentale per contenere la Cina La proposta Csis

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le tecnologie di frontiera tornano in prima pagina solo a tratti; negli ultimi giorni hanno fatto sensazione le preoccupazioni sulla possibilità di nuovi armamenti satellitari russi, in settimana la Casa Bianca ha da poco aggiornato la lista di tecnologie critiche. Ma la corsa alla supremazia tecnologica è costante, e la battaglia per l’accesso è incandescente anche se in sottofondo; si gareggia in verticale, lungo le supply chain, e in orizzontale, attraverso i controlli alla frontiera. Questo è l’oggetto dell’ultimo rapporto del Center for Strategic & International Studies, perché come sottolineano gli autori, “la natura globale delle catene di valore di queste nuove tecnologie significa che economia e geostrategia sono ora intrecciate e che i Paesi alleati devono collaborare tra loro per garantire la propria sicurezza”. Non c’è una singola nazione che domini il campo della ...