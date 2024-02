Taribo West oggi è un pastore religioso | dice di aver visto Dio dopo l’incontro con una donna

(Di domenica 18 febbraio 2024), ex difensore nigeriano che in Serie A ha vestito le maglie di Inter e Milan,ha stravolto letteralmente la sua vita, lontano dal calcio e dallo sport. Ha fondato anche una chiesa e ne è diventato predicatore: "Dio mi è apparso più volte e ha voluto che diventassi il suoe unami predisse che avrei aperto una Chiesa"

Taribo West (Port Harcourt, 26 marzo 1974) è un ex calciatore nigeriano, di ruolo difensore.

Ceccarini: Iuliano - Ronaldo era fallo in attacco. E Collovati mi diede ragione: Sul rovesciamento di fronte, mentre l'allenatore interista Gigi Simoni entrava in campo, Alex Del Piero fu atterrato in area nerazzurra da Taribo West . Ceccarini decretò il calcio di rigore ma ...

Moggi sbotta contro Moratti: 'Le bugie a furia di dirle, diventano verità. Qualcuno dell'Inter andava a rubare...': Moratti non conosce che quando lui comprava Taribo West, io compravo per esempio Trezeguet. Quando lui comprava Hakan Sukur, che non faceva neppure il bagno per religione, io compravo Zidane. Ha ...

Milan su Lukaku, quando prendere un asso dall'Inter si rivela un affare: Andò meno bene (ma non malissimo) ai rossoneri con Giampaolo Pazzini (in neroazzurro dal 2011 al 2012 e al Milan dal 2012 al 2015) e soprattutto con Taribo West che ha giocato prima con l'Inter, dal ...