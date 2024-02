Taranto verso il doppio commissario | Comune ed ex Ilva Dallo sport le buone notizie | Pilato in finale mondiale | la squadra di volley è salva e resta in serie A

(Di domenica 18 febbraio 2024) Stamattina in una conferenza stampa i gruppi dell’opposizione spiegano cosa accadrà nelle prossime ore e perché. Domani dal notaio saranno raccolte le firme che entro martedì saranno, contestualmente, protocollate dal segretario generale del. Se tali firme dovessero essere almeno 17 sarebbe sciolto il consiglio comunale dicon la conseguenza delle elezioni amministrative anticipate l’8 giugno. I gruppi di opposizione sanno di non fare in tempo, al fine delle elezioni la prossima primavera, con la mozione di sfiducia al sindaco Rinaldo Melucci. La svolta è arrivata ieri con la conferenza stampa di Piero Bitetti e Stefania Fornaro. I due consiglieri del gruppo Con hanno ufficializzato il loro passaggio all’opposizione, finalizzato allo scioglimento del consiglio comunale. I due rappresentano l’ago della bilancia: con loro il potenziale di ...

Taranto (; Tarde - AFI : ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 186 921 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia.

Verso Catania - Juve Stabia: ventiquattro rossazzurri a disposizione di mister Lucarelli: Martedì pomeriggio, al 'Cibalino', avrà inizio la preparazione al match Taranto - Catania, in calendario sabato 24 febbraio alle 16.15. Questi gli atleti a disposizione: 2 Curado 3 Haveri 6 Ndoj 7 ...

Le partite di oggi, domenica 18 febbraio 2024 - Calciomagazine: Ciurria verso la panchina. Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputa ... mentre per il raggruppamento C le sfide d'alta classifica Crotone - Taranto e AZ Picerno - Benevento. ...

Taranto verso il doppio commissario: Comune ed ex Ilva Almeno una buona notizia: la squadra di volley è salva, resta in serie A: Si va verso il commissariamento anche lì. Come per il Comune. In queste ore convulse e difficili le ...della Coppa Davis a palazzo di città fino a domani c'è la salvezza della Gioiella Prisma Taranto ...