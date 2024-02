Taranto verso il doppio commissario | Comune ed ex Ilva Almeno una buona notizia | la squadra di volley è salva | resta in serie A

(Di domenica 18 febbraio 2024) Stamattina in una conferenza stampa i gruppi dell’opposizione spiegano cosa accadrà nelle prossime ore e perché. Domani dal notaio saranno raccolte le firme che entro martedì saranno, contestualmente, protocollate dal segretario generale del. Se tali firme dovessero essere17 sarebbe sciolto, dopodomani, il consiglio comunale dicon la conseguenza delle elezioni amministrative anticipate l’8 giugno. I gruppi di opposizione sanno di non fare in tempo, al fine delle elezioni la prossima primavera, con la mozione di sfiducia al sindaco Rinaldo Melucci. La svolta è arrivata ieri con la conferenza stampa di Piero Bitetti e Stefania Fornaro. I due consiglieri del gruppo Con hanno ufficializzato il loro passaggio all’opposizione, finalizzato allo scioglimento del consiglio comunale. I due rappresentano l’ago della ...

Taranto (; Tarde - AFI : ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 186 921 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia.

Taranto verso le elezioni anticipate: entro martedì le dimissioni per lo scioglimento del consiglio comunale Non c'è tempo per la mozione di ...: Le grandi questioni che riguardano la Città di Taranto in questo momento storico sono determinanti per il futuro della nostra comunità e NON possono essere gestite da una amministrazione debole, ...

Serie C, un'altra giornata batticuore: ... domani ci saranno Picerno (49) - Benevento (45) e Crotone (42) - Taranto (45), come dire seconda ... Le vespe sono sempre lanciatissime verso la B, ma avranno una batteria di avversari che 'guferanno' ...

Taranto verso la manifestazione del 23 aprile: "Un futuro senza inquinamento ILVA": ... Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, Associazione Nobilissima Taranto, Associazione NOI, Associazione PeaceLink, Associazione Progentes, Associazione SiAmo Taranto, Associazione ...