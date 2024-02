Tajani prende le distanze dalla Lega su morte Navalny | “Non la penso come Crippa | colpa di Putin”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri Antoniolee da Andrea, secondo cui è presto per "additare colpevoli" per ladi: "Questa è la sua posizione. Io lain maniera diversa".

Stefano Bandecchi (Livorno, 4 aprile 1961) è un politico, imprenditore e dirigente sportivo italiano, dal 15 giugno 2022 coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e dal 31 maggio 2023 sindaco di Terni.

Regionali, Soru contro Todde e Truzzu: 'I leader nazionali in loro soccorso, solo noi abbiamo testa e cuore in Sardegna': ... mercoledì Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno a Cagliari per Paolo Truzzu . '... che siamo una comunità che prende in mano il proprio destino. Abbiamo forza per rappresentarci da ...

Conferenza Monaco, Harris rassicura l'Ue: 'Gli Usa non vi abbandonano': E invece prende la parola per una breve dichiarazione, subito dopo la vicepresidente degli Stati ... Ci sarà anche il ministro Antonio Tajani, in arrivo stasera per una serie di riunioni a margine della ...

Conferenza Monaco, Harris rassicura lUe: Gli Usa non vi abbandonano: E invece prende la parola per una breve dichiarazione, subito dopo la vicepresidente degli Stati ... Ci sara' anche il ministro Antonio Tajani, in arrivo stasera per una serie di riunioni a margine ...