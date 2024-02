Tabellone Atp Rotterdam 2024 | Sinner primo favorito | ci sono anche Musetti e Sonego

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilprincipale dell’ATP 500 di, in programma nella città olandese dal 12 al 18 febbraio. Ildel seeding è Jannik, al ritorno in campo dopo la vittoria dell’Australian Open. Presenti altri quattro top 10, vale a dire Rublev, Rune, Hurkacz e De Minaur.non è neppure l’unico azzurro ai nastri di partenza dato che figurano nel main drawi due ‘Lorenzi’,. Di seguito ilcompleto e tutti gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIATPFINALE (1)b. (5) De Minaur 7-5 6-4 SEMIFINALI (1)b. Griekspoor 6-2 ...

L'ATP Tour 2024 è un insieme di tornei organizzati dall'ATP comprendente i tornei del Grande Slam (supervisionati dall'ITF), le ATP Finals, i Masters 1000, gli ATP 500, gli ATP 250 e la United Cup. Il programma include anche la Coppa Davis (organizzata dall'ITF), il torneo olimpico, le Next Gen ATP Finals e la Laver Cup.

Sky Sport

TennisItaliano.it

Jannik Sinner vince il torneo di Rotterdam: "Record assoluto per un italiano": Jannik Sinner continua a vincere. L’altoatesino, 22enne, ha fatto suo oggi l’«ABN Amro Open», torneo Atp 500 andato in scena ...

Gigante: "Dal 2024 voglio più continuità": Matteo Gigante e Jesper de Jong saranno tra i protagonisti del Tenerife Challenger 2, torneo ATP Challenger 75 iniziato oggi con i match ...

Tennis: Torneo Los Cabos. Cobolli bene in quali, Arnaldi in main draw: Per il ligure primo turno contro l'australiano Purcell.ROMA (ITALPRESS) - E' stato sorteggiato il tabellone del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo ...