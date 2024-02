Sviluppo Valdinievole cerca talenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo un anno ricco di iniziative culturali, culminate nel recente concerto del CorOne presso la suggestiva Basilica di Santa Maria Assunta, l’Associazionesi propone di iniziare il 2024 aprendosi alle idee dei cittadini e degli artisti locali desiderosi di far emergere il proprio talento. Il presidente Marco Lucarelli spiega: "Essendo un’Associazione dedicata alla promozione del territorio e delle sue eccellenze, abbiamo l’ardente volontà di portare avanti progetti che contribuiscono a valorizzare la. Ogni cittadini con progetti e idee avrà nella nostra Associazione un valido alleato per vederli concretizzati". L’invito si estende a tutti gli artisti locali, dalle menti creative dei pittori a coloro che hanno scritto un libro desiderando presentarlo al pubblico. Un invito per ...