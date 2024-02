(Di domenica 18 febbraio 2024) Per il trequartista delsi tratta della centesima vittoria con la maglia nerazzurra. Scritto un altro record L’otto mattocontinua sempre a segnare, ma soprattutto a scrivere record su record a Bergamo: tuttocampista, finalizzatore e giocatore in grado di far segnare anche gli altri, sottolineando un girone di ritorno grandioso con. Innanzituttoto a100con la maglia del, dimostrandosi il centrocampista croato con più goal in Serie A, ma se il numero 8 nerazzurro dovesse mantenere questo ritmo tra goal e assist, considerando che a campionato (prendendoil girone di ritorno) sigla 0,4 ...

Il tema è ’Giocando in allegria’, e di certo ieri, alla come sempre partecipata sfilata dei carri di Carnevale in città, non sono mancati né giochi ... (ilrestodelcarlino)

Il conto alla rovescia è iniziato: il ’PalaMariotti’ questo pomeriggio si animerà come non mai per ospitare il derby tra la Npsg Trading Logistic ... (sport.quotidiano)

Su Amazon i fan di Super Mario Bros. Il Film possono trovarlo in versione steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) in sconto. Nel corso degli anni il mondo ... (movieplayer)

Super Mario (, Supa Mario), anche nota come Super Mario Bros. (, Supa Mario Burazazu) e Mario (), è una serie di videogiochi a piattaforme prodotta da Nintendo, avente come protagonista Mario, la mascotte dell'azienda. È la principale serie del più grande franchise di Mario. La serie videoludica è considerata una delle più popolari, durature e migliori della storia.

'Super Mario' Pasalic arriva a quota 100 vittorie con l'Atalanta (e non solo): Per il trequartista dell'Atalanta Mario Pasalic si tratta della centesima vittoria con la maglia nerazzurra. Scritto un altro record L'otto matto Pasalic continua sempre a segnare, ma soprattutto a scrivere record su record a Bergamo: ...

Annie Awards, vittoria schiacciante per Spider - Man: Across The Spiderverse: ... Gwen) 'Nimona' Annapurna Animation for Netflix / Chloë Grace Moretz (Character: Nimona) 'Suzume' Crunchyroll/Sony / Hokuto Matsumura (Character: Souta Munakata) 'The Super Mario Bros. Movie' ...

Atalanta - Sassuolo, Gasperini stende Dionisi. Super Carnesecchi, male Pinamonti: ... grazie alle reti di Mario Pasalic , Teun Koopmeiners e Mitchel Bakker . Tre punti di platino per ... Super Carnesecchi nel primo tempo: para due volte il rigore calciato da Andrea Pinamonti , a cui era ...