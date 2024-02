Sui social del piddino Roberti spuntano video pornografici | la disavventura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Spiacevoleper Franco, da ieri sulla sua pagina Facebook vengono spammati in continuazione filmaticon protagonisti attori e attrici asiatici. Una beffa per chi come lui ha rivestito i panni di procuratore antimafia e antiterrorismo dal 2013 al 2017. Dopo la carriera in magistratura, poi, come molti (troppi?) suoi colleghi ha preso la via della politica, rigorosamente a sinistra. La sua prima discesa in campo è datata 2018 quando è stato nominato assessore regionale alla Sicurezza dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, incarico che ricopre per un annetto, quando accetta di candidarsi alle elezioni europee.si presenta come capolista per il Partito democratico, ma come esponente del progetto “Siamo europei”. Dal voto ne esce benissimo: primo degli eletti nella ...