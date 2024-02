Sui media che raccontano di Gaza vedo solo propaganda Lo spiega bene Noam Chomsky

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Stefano De Fazi Il modo in cui è stato trattato il conflitto in Palestina negli ultimi mesi dalla maggior parte deiitaliani, mi ha fatto più volte pensare agli scritti del filosofo e attivista. Partiamo dalla sua definizione di intellettuale conformista, “coloro che appoggiano la linea ufficiale e trascurano o giustificano i crimini dell’autorità”. Rientrano in questa categoria le persone con alta risonanzatica, che danno risaltoai crimini commessi della fazione opposta, glissando sugli altri. Insomma più che di intellettuali, stiamo parlando di propagandisti. Questa definizione è perfetta per descrivere quello che abbiamo letto e sentito in questi ultimi quattro mesi. Le violenze del 7 ottobre sono sempre state al centro di qualsiasi copertura ...