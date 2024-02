Sui campi del Cus il trofeo di golf ’Città di Ferrara’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oggi sul green di via Gramicia, si aprirà la stagione sportiva 2024 per il Cus Ferraracon la disputa del “1°città di Ferrara”. Questa gara, che godrà del patrocinio del Comune di Ferrara (una novità per questo sport), sarà su 18 buche con formula Stableford e sarà valida per ilonato sociale “score d’oro” eonato sociale “Match Play”. Insomma, una vera e propria novità nel ricco calendario delle manifestazioniistiche ferraresi che pare aver già fatto breccia con oltre 70isti già iscritti. Annunciati alle premiazioni l’assessore allo Sport Andrea Maggi e il presidente del Cus Giorgio Tosi.